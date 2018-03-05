لافروف يشيد بزيادة التبادل التجاري مع إفريقيا

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عشية جولة سيطوف بها على خمس دول إفريقية بالعلاقات مع بلدان جنوب الصحراء، وبالزيادة الملحوظة المسجلة في التبادل التجاري معها.

وقال لافروف حسب "Hommes d Afrique" اليوم الاثنين: "لا يمكننا اعتبار مدى التعاون الاقتصادي بيننا وهذه الدول على نفس المستوى منه على الصعيد السياسي، رغم النمو المسجل في التعاون الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح لافروف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول جنوب الصحراء بلغ العام الماضي 3.6 مليار دولار، مرتفعا من 3.3 مليار كان قد سجلها في 2016، ومن 2.2 مليار دولار لـ2015.

وأضاف أن الحضور الاقتصادي الروسي في إفريقيا يتركز على الاستكشاف والتعدين، إضافة لقطاعات الطاقة والنفط والغاز.

وعن الاستثمار، قال لافروف إن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، تعد أكبر المستثمرين في اقتصادات الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن مصرف بريكس سيفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول جنوب الصحراء.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيبدأ اليوم جولة في إفريقيا تشمل خمس دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى هي أنغولا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإثيوبيا.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي