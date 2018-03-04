عروض عالمية تنهال على الحكومة الأردنية لاستخراج الذهب

صرح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، بأن الحكومة الأردنية تسلمت طلبات من شركات مهتمة باستكشاف رواسب الذهب في منطقة وادي عربة جنوب المملكة.

وقال الخرابشة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن وزارته شكلت لجنة لدراسة الطلبات التي قدمتها الشركات المهتمة وتحديد أسماء الشركات المؤهلة وفقا للشروط التي حددتها الحكومة.

وأوضح الوزير الأردني أن الشركات التي ستوافق عليها الحكومة الأردنية ستستكمل جهود الاستكشاف الأولية التي تبين من خلالها وجود علامات مشجعة على وجود مورد اقتصادي يرفد خزينة المملكة، مُبديا استعداد الحكومة الأردنية "لاتخاذ المزيد من الخطوات من خلال العمل مع المطورين المؤهلين لاستغلال هذا المورد الهام".

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد طرحت في 2014 عطاء مخصصا لهذه الغاية، إلا أنه لم يحظ بانتباه شركات عالمية، ما دفع الوزارة إلى مخاطبة الشركات بشكل مباشر للاستفسار عن نيتهم للاستثمار في الأردن بشأن استخراج الذهب وبعروض محددة، الأمر الذي أثار اهتمام 7 شركات عالمية تعمل في هذا المجال تقدمت بعروض للأردن.

ووفقا لبيانات سلطة المصادر الطبيعية وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فإن احتياطيات الذهب في الأردن تتواجد في منطقة "أبو خشيبة" بوادي عربة جنوب البلاد.

ويشار في هذا الصدد إلى أن سلطة المصادر الطبيعية بدأت التنقيب عن الذهب في 1991 بالتعاون مع برنامج الإنماء في هيئة الأمم المتحدة وهيئة التنقيب عن المعادن في الجمهورية اليمنية، لتحديد المواقع التي تحوي خام المعدن الأصفر النفيس.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة