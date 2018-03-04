الصقيع يذكّر الأوروبيين بأهمية الغاز الروسي

اضطر الأوروبيون في ظل موجة البرد الاستثنائية التي ضربت القارة العجوز لشراء الغاز بكميات قياسية من روسيا، البلد الوحيد القادر على تلبية احتياجاتهم من الغاز.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" أمس السبت إلى أن اعتماد أوروبا وبريطانيا خاصة على الغاز الروسي في ازدياد مستمر، في ظل عجز النرويج التي تحتل المرتبة الثانية في سوق الغاز الأوروبية عن تلبية حاجة الأوروبيين من الغاز لأسباب تقنية.

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الصقيع غير المسبوق، أتاح لروسيا فرصة إضافية لتعزيز مواقعها في سوق الغاز الأوروبية، والتأكيد للشركاء الأوروبيين على مدى اعتماد القارة العجوز على الإمدادات الروسية.

وهذا لا ينسحب على غاز الأنابيب فحسب، بل على الغاز المسيل الذي ينقل بواسطة السفن، حيث من المتوقع أن تصل إلى بريطانيا قريبا بضع ناقلات روسية محملة بالغاز، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغاز في أوروبا بسبب الصقيع القاتل الذي يجتاح القارة العجوز.

وأعربت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن قلقها إزاء احتمال وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، على خلفية قرار شركة "غازبروم" الروسية فسخ العقود المبرمة مع نظيرتها الأوكرانية "نافتاغاز"، فيما أكدت موسكو أنها ستفي بكل التزاماتها أمام الزبائن الأوروبيين.

المصدر: لينتا رو

متري سعيد