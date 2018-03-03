مصر تستعد لمفاجآت جديدة في المتوسط قرب حقل "ظهر"

أكد طارق الملا وزير البترول المصري، أنه يوجد اكتشافات جديدة للغاز في البحر المتوسط قرب حقل "ظهر" شمالي البلاد.

وأوضح أن الاكتشافات البترولية تتم بناء على دراسات علمية وأن هناك الكثير من الشركات العالمية تقدمت للبحث والاستكشاف في مناطق جديدة في منطقة الامتياز المصري في المتوسط.

وأضاف أن مدى التعاون بين الشركات الأجنبية ومصر في مجال البترول، يدل على ثقة هذه الشركات بطاقات مصر.