الرئيس الأوكراني يوعز بحجز أصول "غازبروم" في حال عدم دفعها تعويضا

أصدر الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، تعليمات بحجز أصول شركة "غازبروم" الروسية، في حال لم تدفع تعويضا، وفقا لقرار ستوكهولم، الذي ينص على دفع مبلغ 2.56 مليار دولار​​​.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أوعز بوروشينكو، خلال اجتماع لمجلس الأمن و الدفاع الوطني، إلى شركة النفط الوطنية الأوكرانية "نافطوغاز" ومكتب المدعي العام ووزارتي العدل والخارجية، بأمر الحجز على أصول الشركة الروسية في حال عدم الدفع.

هذا وكانت محكمة ستوكهولم للتحكيم قد أصدرت أمس الأربعاء قرارا يلزم شركة "غازبروم" الروسية بدفع تعويض قدره 4.63 مليار دولار لها مقابل عدم تسديد رسوم ترانزيت الغاز.

وبنتائج جلستي المحكمة في ستوكهولم يجب على غازبروم دفع تعويض قدره 2.56 مليار دولار لصالحها. من جانبها أكدت "غازبروم"، عدم موافقتها على قرار تحكيم ستوكهولم بناء على دعوى "نافطوغاز" بموجب عقد نقل الغاز، وستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.

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وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن اليوم الخميس، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية إجراء عملية تفاوض ثلاثية حول الغاز بعد أن أصدر تحكيم ستوكهولم قرارا في قضية نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا.

ويذكر في هذا الصدد أن محكمة التحكيم في ستوكهولم، قد أصدرت في ديسمبر عام 2017 ، حكما بشأن النزاع بين "غازبروم" و "نافطوغاز" بخصوص عقد لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا.

وألزمت المحكمة شركة "نفطوغاز" بدفع مبلغ ملياري دولار لـ "غازبروم" مقابل كميات الغاز، التي تم توريدها بالفعل، كما خفضت حجم المشتريات التعاقدية السنوية إلى 5 مليارات متر مكعب من الغاز، ومع ذلك أبقت شرط "خذ أو ادفع" ساري المفعول، لنسب تصل إلى 80 بالمئة من هذا الحجم التعاقدي، أي 4 مليارات متر مكعب، حيث ألزمت المحكمة الطرف الأوكراني بشراء كميات الغاز بهذا الحجم اعتبارا من عام 2018.

المصدر: سبوتنيك