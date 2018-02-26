السعودية.. مطالبات الزكاة تهبط بأسهم 9 بنوك

هبطت أسهم البنوك السعودية للجلسة الثانية بسبب القلق بشأن التزاماتها المتعلقة بالزكاة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 % مع هبوط أسهم تسعة بنوك من 12 بنكا مدرجا. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.3 في المئة.

وذكرت رويترز يوم الخميس أن هناك قفزة في مطالبات الزكاة بأثر رجعي تواجهها البنوك السعودية. وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بنوك سعودية كبيرة عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.

وفي بعض الحالات، تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك، ويتوقع محللون أن تكشف المزيد من البنوك عن مطالبات زكاة إضافية في الأسابيع القادمة.

المصدر: رويترز