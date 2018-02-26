سعر سلة المواد الغذائية في فنزويلا يساوي 100 راتب شهري

تشير آخر الإحصاءات إلى أن أسعار المواد الغذائية في فنزويلا ارتفعت في الشهر الماضي ليبلغ سعر سلة مواد غذائية تكفي لعائلة واحدة من 5 أشخاص لمدة شهر واحد، ما يعادل 100 راتب شهري أدنى.

وجاء في تقرير لجمعية المعلمين الفنزويلية ("Cendas")، أن سعر سلة المواد الغذائية الشهرية بلغ في يناير الماضي 24.4 مليون بوليفار، فيما يبلغ الراتب الأدنى 248.5 ألف بوليفار.

وخلص التقرير إلى أن شراء كمية كافية من المواد الغذائية يبدو مستحيلا، حيث تعادل القدرة الشرائية للراتب الشهري 1 بالمئة فقط من سعر سلة المواد الغذائية.

ويشار إلى أن سعر سلة المواد الغذائية ذاتها ارتفع في يناير بنسبة 47 بالمئة منذ ديسمبر العام الماضي، وبنسبة 3830 بالمئة منذ يناير العام الماضي.

وحسب معطيات البرلمان الفنزويلي، تجاوزت نسبة التضخم في العام الماضي 2600 بالمئة، وتشير بعض التوقعات إلى أنها قد تصل إلى 14000 بالمئة في العام الحالي.

المصدر: تاس

أنطون زوييف