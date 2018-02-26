ماي لنظيرها الياباني: الشركات اليابانية ستلقى ترحيبا بعد بريكست

سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع نظيرها الياباني إلى طمأنة الشركات اليابانية بأنها ستلقى ترحيبا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم مكتب ماي، الاثنين، إن رئيسة الوزراء أطلعت رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي على ما دار في اجتماعها مع رؤساء شركات يابانية كبرى في "داونينغ ستريت" في وقت سابق هذا الشهر.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية مجددا التزام الحكومة بضمان أن تظل المملكة المتحدة محتفية بالشركات اليابانية.

وحذرت اليابان ماي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الشركات اليابانية ستضطر لمغادرة بريطانيا إذا جعلت الحواجز التجارية، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أنشطة أعمالها غير مربحة.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي