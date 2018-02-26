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وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تدعو البنوك للتعاون مع دمشق

مال وأعمال

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تدعو البنوك للتعاون مع دمشق
Sputnik VALERY MELNIKOV
نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي غروزديف
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دعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية البنوك إلى الانخراط في العمل لتطوير البنية التحتية المالية في سوريا.

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية أليكسي غروزديف على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري، مخاطبا ممثلي أوساط الأعمال الروسية، إن "الاتصالات بين الأجهزة الحكومية تهدف إلى تهيئة الظروف الضرورية لتطوير الأعمال... ونحن نعول على نشاطكم".

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وأضاف أنه "من المهم للغاية تطوير البنية التحتية المالية، ومعالجة الصفقات وحسابات التبادل المباشرة. والحكومة تعمل على ذلك، وندعو البنوك المعنية للانخراط في هذا العمل".

وأعرب عن الأمل بأن يساعد تطوير النقل والمجال اللوجستي والبنية التحتية للموانئ على إشراك أوساط الأعمال في التعاون بين البلدين.

وأشار غروزديف إلى أن وزارته ترى إمكانية لزيادة توريدات الخضروات والفواكه من سوريا إلى روسيا. وقال إن "حجم (التوريدات) يبلغ حاليا عدة ملايين من الدولارات فقط للأسف، لكن هناك توجها نحو النمو". وأعرب عن الأمل بأن تولي أوساط الأعمال اهتماما بتطوير البنية التحتية لنقل وتخزين الخضروات والفواكه.

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كما أشار إلى زيادة توريدات الحبوب من روسيا إلى سوريا، مضيفا أن هناك إمكانية لتطوير التعاون في هذا المجال.

وأضاف أنه تناقش في الوقت الحالي أيضا مشاريع في مجال البناء والتنقيب عن الثروات الطبيعية.

يشار إلى أن العاصمة الروسية استضافت اليوم الاثنين منتدى الأعمال الروسي السوري، بمشاركة 281 رجل أعمال من روسيا و120 رجل أعمال من سوريا مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالشأن الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

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