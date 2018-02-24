موسكو تتبادل الخبرات مع الرياض ودبي في مجال المواصلات

زار نائب عمدة موسكو لشؤون المواصلات، ماكسيم ليكسوتوف، قبل أيام، العاصمة السعودية الرياض ودبي، للاطلاع على شبكات المواصلات في هاتين المدينتين الكبيرتين وتبادل الخبرات مع سلطاتهما.

وتناولت لقاءات أجراها ليكسوتوف وأعضاء وفد مرافق له من بلدية موسكو مع مسؤولين في الرياض ودبي، خبرات تطبيق الحلول التقنية الحديثة على أنظمة المواصلات العامة وإمكانيات تحسينها.

وفي الرياض، قام ليكسوتوف بزيارة الشركة السعودية للنقل العام "سابتكو" التقى خلالها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل ومسؤولي الشركة.

وقد أبدى المسؤول الروسي إعجابه بما شاهده من إمكانيات في الشركة السعودية، معرباً عن سعادته بتبادل الخبرات سعيا لتطوير منظومة النقل العام بالاستفادة من الخبرات الكبيرة في مجال النقل بموسكو.

وفي حديث لـRT من دبي، أكد ليكسوتوف وجود اهتمام لدى المسؤولين المعنيين بالطرقات ووسائل النقل في كل من الرياض ودبي بالاستفادة من خبرات موسكو في هذا المجال، ولا سيما تطوير منظومة المواصلات من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية.

المصدر: RT + صحيفة الرياض

قدري يوسف