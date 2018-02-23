تركمانستان تعلن انطلاق بناء الجزء الأفغاني لخط أنابيب الغاز إلى باكستان والهند

أعلنت تركمانستان اليوم الجمعة بدء عملية بناء الجزء الأفغاني لخط أنابيب الغاز الذي سيربط منطقة آسيا الوسطى بالهند وباكستان.

وقال الرئيس التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف أمام الصحفيين في مدينة صغيرة تقع على الحدود التركمانستانية الأفغانية: "إن غالكينيش وهو ثاني أكبر حقل للغاز في العالم، سيغذي خط أنابيب "تابي" (تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند)".

وشارك في هذه المراسم الرئيس التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف ونظيره الأفغاني محمد أشرف غاني ورئيس وزراء باكستان شهيد حقان عباسي ووزير الخارجية الهندي مباشر جواد أكبر.

وبدأ بناء الجزء التركمانستاني لخط أنابيب "تابي" في ديسمبر عام 2015. وبعد التدشين الكامل لخط الأنابيب الذي سيصل امتداده 1840 كيلومترا، ستتمكن تركمانستان من تصدير 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا