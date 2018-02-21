لندن تتوقع امتداد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد نهاية 2020

أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة البريطانية تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد 2020، وذلك استنادا إلى وثيقة تم تسريبها إلى وسائل الإعلام.

وتريد بريطانيا الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لدى انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها طالبت بهذه المرحلة الانتقالية لتجنب نقلة سريعة قد تلحق ضررا بالشركات البريطانية.

وسيكون بإمكان البلاد عمليا مواصلة الإتجار بحرية مع الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة مع التشديد على ضرورة التقيد خلالها بالقواعد الأوروبية والسماح لجميع المواطنين الأوروبيين بحرية الحركة مع عدم التدخل في قرارات الاتحاد.

وحسب الوثيقة فإن هناك "تلاق كبير" في المواقف بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين "ولا يزال هناك عدد محدود من النقاط يحتاج للبحث".

كما تدعو هذه الوثيقة إلى "حسن نية متبادل" بين الطرفين بشأن القوانين الأوروبية الجديدة التي سيتم اعتمادها، من دون الدخول في التفاصيل.

الا أن نوابا محافظين من مؤيدي بريكست حذروا من تحول المملكة المتحدة إلى "دولة تابعة" للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين