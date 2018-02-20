السعودية تنشئ وكالة تهتم بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص

قرر مجلس الوزراء السعودي، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وورد في بيان صدر عقب اجتماع للمجلس ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الوكالة ستتولى "الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاة".

وكانت المملكة جذبت بعد الطفرة النفطية، التي شهدتها البلاد في سبعينيات القرن الماضي الكثير من الأجانب، كان وجودهم آنذاك ضروريا لتلبية نداءات التنمية الاقتصادية.

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لكن السلطات السعودية، وضعت مؤخرا برنامجا زمنيا لإحلال العناصر السعودية بدلا من العمالة الوافدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، في إطار خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف.

المصدر: وكالات

إياد قاسم