خبير: "مصر هتكسب 50 مليار دولار من الغاز الإسرائيلي"

أكد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المصرية، أن الغاز الذي سوف تستورده مصر من إسرائيل بـ 15 مليار دولار سيتم تصنيعه، و"هنكسب 50 مليار دولار من وراء غاز إسرائيل".

وأضاف سعد الدين في حديث متلفز، أن أزمة الغاز حدثت بسبب التغيرات السياسية خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى زيادة استهلاك الغاز.

وأوضح أن إسرائيل ليس لديها مصانع لإنتاج الغاز وتصديره لذا تصدره كمادة خام.

وختم بالقول: "استيراد الغاز من إسرائيل لن يوقف إنتاج الغاز المصري. نحن نحتاج إلى غاز قبرص وإسرائيل وغيرهما من أجل تصنيعه وتصديره لنصبح مركز تجارة عالمي".

المصدر: صحف مصرية