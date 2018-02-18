بارزاني: كردستان منفتح على روسيا ويتطلع لإبرام عقود مع "روس نفط"

صرح رئيس وزراء إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن حكومة الإقليم منفتحة على روسيا وتبحث إمكانية إبرام عقود جديدة مع شركة "روس نفط".

وقال برزاني: "لدينا عقد مع روس نفط.. ونحن مستمرون في تعاوننا الاقتصادي مع الشركة، ويسرنا أن الشركات الروسية تعمل بشكل فعال في إقليم كردستان... نحن نبحث إمكانية إبرام عقود جديدة، لكنه لم يتم التوافق حول ذلك بعد".

وفي هذا السياق، نقلت "سبوتنيك" عن رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر أن حجم عقود شركة "روس نفط" مع الحكومة المحلية للإقليم، تجاوزت الـ 3 مليارات دولار.

وأدى التوتر الذي تأجج بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء على استقلاله عن العراق في 25 سبتمبر الماضي، إلى إعلان بغداد اعتراضها على إبرام إقليم كردستان عقدا مع شركة "روس نفط" الروسية في أكتوبر2017، دون الحصول على موافقتها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، صرح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من فبراير الجاري، بأن السلطات العراقية تساعد شركات النفط الروسية العاملة في البلاد على حل جميع القضايا التشغيلية الناشئة عن القيود المفروضة على الحكم الذاتي في إقليم كردستان.

المصدر: "سبوتنيك"

علي الخطايبة