موسكو وطهران بصدد تطوير حقل سوسنكرد النفطي الإيراني

وقعت مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية، وشركة "زاروبيج نفط" النفطية الروسية على مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل سوسنكرد النفطي جنوبي إيران.

وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل من خبراء البلدين، على أن يبرم الجانب الروسي عقد المشروع مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بعد انتهاء المفاوضات التجارية ذات الشأن.

وأكد نصر الله زارعي المدير التنفيذي لشركة تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية على ضرورة جذب الاستثمارات واختيار شركاء أجانب صالحين، مضيفا أن شركته أجرت خلال الأشهر الماضية مفاوضات مع عدة شركات قبل أن تسفر المحادثات الأولية عن إبرام مذكرة التفاهم مع "زاروبيج نفط" الروسية.

وأشار زارعي إلى أن حجم الاستثمار في حقل سوسنكرد النفطي يبلغ 900 مليون دولار حسب التقديرات الأولية، وأنه يبعد 45 كيلومترا عن مدينة أهواز، وهو من الحقول النفطية الجديدة.

وتشير التقديرات الأولى إلى أن حجم الإنتاج في الحقل المذكور قد يصل إلى أكثر من 30 ألف برميل من النفط يوميا.

المصدر: إرنا

متري سعيد