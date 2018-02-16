روسيا والسعودية ترفعان استثماراتهما في سندات الخزانة الأمريكية

رفعت روسيا والسعودية حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية خلال العام 2017، خلافا لدول مثل اليابان والإمارات وتركيا.

ويظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية (وزارة المالية) أن روسيا زادت استثماراتها في السندات الأمريكية خلال العام الماضي بمقدار 16.1 مليار دولار إلى 102.1 مليار دولار، فيما رفعتها السعودية بمقدار 44.6 مليار دولار إلى 147.4 مليار دولار. خلافا لتركيا، التي خفضت حيازاتها من هذه السندات خلال الفترة المذكورة بمقدار 6.5 مليار دولار إلى 52.6 مليار دولار، كذلك قلصتها الإمارات بمقدار 2.9 مليار دولار إلى 57.7 مليار دولار.

وجاءت روسيا بحسب التقرير في المرتبة الـ 15 في قائمة الدول الأكثر امتلاكا لديون الولايات المتحدة، في الوقت الذي احتلت فيه المملكة المرتبة الـ 11.

ووفقا للتقرير تصدرت الصين قائمة دول العالم الأكثر امتلاكا لديون الولايات المتحدة، وبلغ ما تملكه من السندات 1184.9 مليار دولار، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 1061.5 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي