نوفاك: متوسط سعر برميل النفط سيتراوح بين 50-70 دولارا في 2018

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن يتراوح سعر برميل النفط هذا العام ما بين 50 و70 دولارا، مشيرا إلى أن التراوح في سعر النفط أمر طبيعي.

وقال نوفاك: "لا أرى ضيرا من انخفاض سعر النفط بعد أن بلغ 70 دولارا"، مشيرا إلى أن التذبذب في السوق أمر طبيعي وسيبقى دائما، وأضاف أن مجال التغيرات في سعر البرميل لعام 2018، حسب تقديراته، سيتراوح ما بين 50 و70 دولارا، ليكون متوسط سعر البرميل حوالي 60 دولارا.

واعتبر الوزير أن توقع السعر الوسطي للسنة بشكل عام في فبراير/ شباط أمرا صعبا لاحتمال تأثير عوامل كثيرة على سعر النفط فيما بعد.

المصدر: وكالات