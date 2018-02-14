دفوركوفيتش يبحث إعمار العراق مع العبادي

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التعاون الثنائي بين موسكو وبغداد والاستثمار في إعمار العراق.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في أعقاب اللقاء، الذي عقد بالكويت على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق، اليوم الأربعاء، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإعمار العراق ودخول الشركات الروسية للاستثمار فيه، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة".

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وحسب البيان، نقل نائب رئيس الوزراء الروسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، والتأكيد على "دعم روسيا الكامل للعراق في مجال الإعمار والمساهمة في إعماره وأن هنالك العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن أركادي دفوركوفيتش يمثل روسيا في مؤتمر إعادة إعمار العراق، المنعقد بالكويت، بمشاركة أكثر من 70 دولة ونحو 1.5 ألف شركة.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق

أنطون زوييف