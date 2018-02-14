نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث التعاون الاقتصادي مع أمير الكويت

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح التعاون الثنائي بين الدولتين في مختلف المجالات.

وقال دفوركوفيتش للصحفيين في الكويت: "تحدثنا مع أمير الكويت عن البنية التحتية والطاقة والسكك الحديدية والتعاون في المجال العلمي والتقني. ويوجد هنا مركز قوي يتخصص بالأبحاث في مجال التكنولوجيات الزراعية وتكنولوجيات الطاقة وغيرها من الاتجاهات"، مؤكدا اهتمام روسيا بهذا التعاون.

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وأضاف نائب رئيس الوزراء: "اتفقنا على إجراء اتصالات بين الشركات والهيئات المعنية في الأسابيع القريبة القادمة".

وتجدر الإشارة إلى أن أركادي دفوركوفيتش يمثل روسيا في مؤتمر إعادة إعمار العراق، المنعقد بالكويت، بمشاركة أكثر من 70 دولة ونحو 1.5 ألف شركة.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف