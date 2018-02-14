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برلين تطالب باستئناف تصدير المنتجات الزراعية الأوروبية إلى روسيا

مال وأعمال

برلين تطالب باستئناف تصدير المنتجات الزراعية الأوروبية إلى روسيا
Reuters
برلين تطالب باستئناف تصدير المنتجات الزراعية الأوروبية إلى روسيا
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قال وزير الزراعة الألماني كريستيان شميت إن على الاتحاد الأوروبي استئناف، تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا في أسرع وقت.

ورحب شميت بمشاركة المنتجين الروس في المعرض الزراعي الدولي "الأسبوع الأخضر" الذي أقيم في برلين الشهر الماضي، واصفا عودتهم إلى المعارض الدولية بالنتيجة الإيجابية للدبلوماسية الهادئة، في إشارة إلى محاولات التوصل إلى اتفاق أوروبي روسي يسمح برفع العقوبات المفروضة على روسيا.

كما نوه وزير الزراعة الألماني إلى ضرورة عودة العلاقات التجارية المتبادلة ما بين الدول الأوروبية وروسيا، مؤكدا، في نفس الوقت، مواصلة سعيه لرفع القيود عن روسيا من قبل الدول الأوروبية.

المصدر: "ريا فان. رو"

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