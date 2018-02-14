شركة إماراتية تشتري هواتف فضائية بـ 5 مليارات دولار من كوريا الجنوبية

أبرمت شركة "AP Satellite Inc" الكورية الجنوبية مع شركة "الثريا" للاتصالات الإماراتية صفقة لتزويد الأخيرة بهواتف فضائية محمولة بقيمة 5 مليارات دولار.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الشركة الكورية اليوم الأربعاء، وتمتد مدة العقد حتى الأول من شهر أكتوبر 2018.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن قيمة الصفقة تمثل نحو 21.7% من مبيعات الشركة الإماراتية.

يشار هنا إلى أن شركة "الثريا" للاتصالات تأسست عام 1997، كأول شركة مزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية في الإمارات.

وتمتلك الشركة وتدير اثنين من الأقمار الاصطناعية الثابتة بالنسبة للأرض وهما الثريا 2، والثريا 3، اللذين يغطيان مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ودول المحيط الهادئ وأستراليا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي