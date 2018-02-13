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الأمم المتحدة: العراق خسر 40% من إنتاجه الزراعي جراء الحرب ضد "داعش"

مال وأعمال

الأمم المتحدة: العراق خسر 40% من إنتاجه الزراعي جراء الحرب ضد
Reuters Ahmed Saad
الأمم المتحدة: العراق خسر 40% من إنتاجه الزراعي جراء الحرب ضد "داعش"
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، الثلاثاء، أن العراق خسر نحو 40 بالمائة من إنتاجه الزارعي جراء الحرب ضد تنظيم "داعش".

وقالت المنظمة في بيان نشرته "الأناضول"، إن إعادة تأهيل القطاع الزراعي، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة لأعمال "داعش" أمر لا بد منه لتنمية المجتمعات الريفية التي يعيش فيها 12 مليون عراقي، أي ثلث سكان البلاد.

وأشارت "فاو" إلى تدمير كبير لحق في البنى التحتية ومصادر المياه والإنتاج الزراعي، "إضافة إلى نهب المعدات الزراعية والبذور والمحاصيل والغلال المخزنة، والحيوانات الداجنة".

وأمدت المنظمة أنها وضعت برنامجا واسع النطاق للمساعدة في إعادة تأهيل شبكات الري والخدمات البيطرية لمساعدة سكان الريف العراقي خلال العام الجاري.

المصدر: السومرية نيوز

قدري يوسف

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