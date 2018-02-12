لاغارد تتعهد لآل ثاني بمساعدة صندوق النقد الدولي لتطوير اقتصاد قطر

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال لقاء لها مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن هذه المؤسسة مستعدة لمساعدة بلاده في التحول إلى اقتصاد متقدم.

وقالت لاغارد خلال المحادثات مع آل ثاني، حسب وسائل الإعلام القطرية الرسمية، إن "دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وهي في طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما".

ونقل الإعلام القطري عن لاغارد أنها "أكدت استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه".

وعلى صعيد آخر توقعت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تطورا في النمو الاقتصادي "نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك".

ودعت كريستين المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمامه، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط.

كما أشارت إلى ضرورة رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة، موضحة: "إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم".

وشددت لاغارد على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع، وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة التحديات.

المصدر: وسائل إعلام قطرية رسمية

رفعت سليمان