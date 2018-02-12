وزير الطاقة الروسي: الخروج من صفقة "أوبك+" قد يستغرق ما بين 2 و5 أشهر

صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الخروج من صفقة تخفيض الانتاج لدول أوبك والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة قد يستغرق ما بين شهرين و5 أشهر في حال اتخاذ هذا القرار.

وقال نوفاك في تصريح لوكالة "إنترفاكس" إنه "على الأرجح سيستغرق الخروج من الصفقة عدة أشهر.. وسيكون من الممكن تحديد فترة الزيادة التدريجية للانتاج بمزيد من الدقة بعد اتخاذ القرار حول الخروج من الصفقة".

وتابع الوزير قائلا: "وهذا قد يستغرق 3 أو 4 أو 5 أشهر، أو ربما شهرين فقط".

وأضاف: "علينا أن نضع آلية الخروج من الصفقة بشكل مشترك ونتفق عليها.. وهو يجب أن يكون تدريجيا، ليسمح بتفادي زيادة حادة في حجم الانتاج، تؤدي إلى تجاوز العرض للطلب".

وأكد أن روسيا ودول أوبك يمكن أن تواصل التعاون في إطار منتدى الدول المنتجة للنفط بعد انتهاء سريان صفقة خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه لم تتم مناقشة تفاصيل هذا الأمر.

وفي معرض حديثه عن الأهداف التي تم تحقيقها من خلال تنفيذ صفقة خفض الإنتاج، أشار نوفاك إلى أن مهمة إزالة الكميات الزائدة من النفط في السوق تم تنفيذها مقدار ثلثين.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف