افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر

افتتح وزير التجارة والصناعة المصري اليوم الأحد، أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في البلاد، والتي أطلقتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة الوطنية لببيع وتوزيع المنتجات النفطية.

وقال طارق قابيل في بيان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية، إن هذه الشبكة تعد بداية لأول بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية في مصر.

وأشار الوزير المصري إلى ميزات السيارات الكهربائية، وقال إن هذا النوع من السيارات يعتبر صديقا للبيئة، كما أنه يتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية، فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.

وأضاف قابيل أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات كأحد الحلول للحد من التلوث.

وكانت شركة "هيونداي" طرحت سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مرة في مصر، وبأسعار تزيد قليلا عن مثيلاتها التقليدية، مع توفير نقاط لشحنها في بعض محطات الوقود.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي