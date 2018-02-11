مديرة صندوق النقد تقلل من شأن تقلبات البورصات الأخيرة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن التقلبات الأخيرة في أسواق المال العالمية غير مقلقة لأن النمو الاقتصادي العالمي قوي، لكن ثمة حاجة إلى إصلاحات لتفادي أي أزمات في المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة كرستين لاغارد في مؤتمر القمة العالمية للحكومات، المنعقد حاليا في دبي، وقالت في أول تصريحات علنية لها بشأن تحركات الأسواق منذ أحدث موجة اضطراب في الأسواق نهاية الأسبوع الماضي: "أنا متفائلة إلى حد ما بسبب المشهد الحالي، لكن لا يمكن أن نجلس ساكنين وننتظر أن يستمر النمو كالمعتاد".

وأضافت: "لا أدق جرس إنذار ولكن أرسل بإشارة قوية للتشجيع والتحذير".

وعانت أسواق الأسهم العالمية من تقلبات حادة، حيث هوى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي بنسبة 5.2% الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير/كانون الثاني 2016. ويرجع الاضطراب الشديد في الأسواق إلى قلق المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة وتضخم محتمل.

وأعادت لاغارد التأكيد على توقعات الصندوق، التي أصدرها الشهر الماضي، بأن ينمو الاقتصاد العالمي 3.9% العام الجاري، وبنفس الوتيرة في العام المقبل، وقالت إنها أساس جيد للإصلاحات اللازمة.

ولم تتطرق لتفاصيل عن الإصلاحات، التي تريد أن تراها مكتفية بأنه يتعين على السلطات التحرك لتنظيم الأنشطة وليس الكيانات نفسها.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي