السوق المالية السعودية تحذر من الاستثمار في البيتكوين

حذرت هيئة السوق المالية السعودية من الاستثمار والمضاربة بالعملات الرقمية ومنها البيتكوين، وقالت إن ذلك ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال.

كذلك أشارت الهيئة إلى الضبابية حول طريقة تقييم العملات الرقمية، فضلا عن صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة. ولفتت الهيئة إلى أن محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات قد تعرض المستثمرين لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات احتيال.

هيئة السوق المالية تنبه عموم المستثمرين من الاستثمار في العملات الرقمية وما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عاليةhttps://t.co/o85l35RrRL — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 11, 2018

ويأتي هذا التحذير بالنظر إلى انتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية، وظهور مواقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لها.

وتنضم بذلك الهيئة السعودية لحكومات ومصارف حذرت من التداول بالعملات الرقمية.

يذكر أن سعر "البيتكوين" كاد يتخطى عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر 2017، والآن يتم تداول العملة الافتراضية عند 8800 دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي