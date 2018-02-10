"وول ستريت" تتنفس الصعداء وأسواق النفط تتراجع

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب أمس الجمعة لتمنح المستثمرين شعورا بالارتياح بعد أسبوع شهدت فيه السوق تقلبات كبيرة عقب هدوء استمر أشهرا.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 333.40 نقطة أو 1.38% ليغلق عند 24190.90 نقطة، فيما، زاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 38.55 نقطة أو 1.49% إلى 2619.55 نقطة.

Bloomberg

كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 97.33 نقطة أو 1.44% لينهي يوم الجمعة عند 6874.49 نقطة.

أسواق النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

خلافا لأسواق النفط، التي تراجعت بفعل تجدد المخاوف بشأن ارتفاع إمدادات الخام. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بنسبة 3.2% ليبلغ عند التسوية 59.20 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 22 ديسمبر. في حين، هبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بنسبة 3.1% ليبلغ عند التسوية 62.79 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 ديسمبر.

Bloomberg

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام "برنت" بأكثر من 11% من مستوى ذروة العام الجاري، الذي بلغته في أواخر يناير. ونزل "برنت" نحو 9% خلال الأسبوع، بينما هبط الخام الأمريكي 10%، في أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير 2016.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات النفط إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 26 منصة حفر نفطية هذا الأسبوع ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 791 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي