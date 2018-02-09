توتال تؤكد أن التنقيب في الحقل 9 في لبنان لن يمس الأراضي المتنازع عليها مع إسرائيل

أكدت شركة "توتال" أن عمليات الحفر والتنقيب في الحقل 9 في لبنان لن يمس بالأراضي المتنازع عليها مع إسرائيل.

وقالت الشركة إلى جانب كل من "نوفاتيك" الروسية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية المالكين لحق التنقيب: "فيما يخص الحقل 9، فإن "توتال" والشركاء على اطلاع تام بالنزاع الإسرائيلي–اللبناني.. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مساحات (التنقيب) واقعة على بعد 25 كيلومترا عن الأراضي المتنازع عليها، لذلك الكونسورتيوم يؤكد أن التنقيب في الحقل 9 لا يمس أي مساحات من الأراضي الواقعة إلى الجنوب من الحدود".

وتعهد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل في وقت سابق من اليوم بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

إقرأ المزيد

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال الأربعاء الماضي إن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان من خلال وساطة طرف ثالث، بشأن حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين