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لبنان يعتزم التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل

مال وأعمال

لبنان يعتزم التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل
Reuters
وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل
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تعهد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، اليوم الجمعة بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

وقال لبنان الجمعة إنه وقع أول عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز البحريين في منطقتي امتياز. ووقع كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية عقودا لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز طرحتها لبنان في عطاء.

وتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات والإدانات بشأن العطاء، وسط تزايد التوترات بخصوص الحدود البرية والبحرية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي

 

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