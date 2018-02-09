لبنان يعتزم التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل

تعهد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، اليوم الجمعة بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

وقال لبنان الجمعة إنه وقع أول عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز البحريين في منطقتي امتياز. ووقع كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية عقودا لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز طرحتها لبنان في عطاء.

يحاول العدو الاسرائيلي ان يعتدي على حقوقنا السيادية ويعلن زورًا حقوقًا مزعومة له في الموارد البترولية المحتملة في الرقعة 9

أكدنا ونعيد التأكيد أن الرقعة 9 تقع ضمن المياه البحرية اللبنانية وهي خاضعة بشكل تام وناجز لسيادة الدولة اللبنانية وأنشطة الاستكشاف فيها ستتم بصورة كاملة — Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) February 9, 2018

وتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات والإدانات بشأن العطاء، وسط تزايد التوترات بخصوص الحدود البرية والبحرية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي