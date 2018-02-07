تعافي البورصات العالمية بعد موجة من الخسائر الفادحة

عادت أسواق الأسهم العالمية ومنها بورصة موسكو اليوم الأربعاء للارتفاع بعد موجة خسائر شهدتها البورصات العالمية خلال اليومين الماضيين مدفوعة بهبوط بورصة "وول ستريت".

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وفي مستهل تعاملات بورصة موسكو اليوم الأربعاء ارتفع مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.11% إلى 2262.98 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار "RTS" بنسبة 1.55%.

وصعدت الأسواق مدعومة بتعافي المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" خلال جلسة الثلاثاء بعد تراجع قياسي شهدته حول العالم نتيجة الذعر الذي أثاره انهيار مؤشر "داو جونز" على خلفية القلق من زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

Bloomberg

كما عادت الأسواق في آسيا وفي مقدمها طوكيو وهونغ كونغ إلى التحسن، ففي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 0.1% فيما تحسنت بورصة سيدني بواقع 1.2%، وسنغافورة بـ0.8%.

كما كان هذا التحسن ملموسا وشمل معظم الأصول الأخرى كالذهب والعملات الافتراضية، حيث صعدت "البيتكوين" إلى 7335 دولارا، بعد أن تراجع إلى ما دون 6 آلاف دولار الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي