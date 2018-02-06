السعودية ترسي أول مشاريعها للطاقة الشمسية

أفادت وزارة الطاقة السعودية بأنها أرست أول مشاريعها للطاقة الشمسية على الشركة السعودية القابضة، التي تعمل في مجال تطوير الطاقة المتجددة "أكوا باور".

وأشارت الوزارة إلى أن اتفاقا يتعلق بتطوير مشروع للطاقة الشمسية بطاقة 300 ميغاواط سيوقع في السابع من الشهر الجاري، بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "أكوا باور".

وأضافت الوزارة أن الاتفاق قد يشمل استثمارات من القطاع الخاص تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار.

وقالت الوزارة إنه سيتم الاتفاق على الجوانب المالية للمشروع مع نهاية هذا فبراير، على أن يبدأ التشغيل التجاري في العام المقبل.

هذا وتهدف السعودية، بحلول عام 2023 لتوليد 9.5 غيغاواط من الكهرباء سنويا باستخدام الطاقة المتجددة.

المصدر: "رويترز"