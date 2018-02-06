"أنتونوف" الأوكرانية ترفد السعودية بـ 10 آلاف فرصة وظيفية

سيسهم مشروع تصنيع وتجميع طائرات "أنتونوف" الأوكرانية في السعودية بتأمين 10 آلاف فرصة وظيفية، ويأتي ذلك في إطار تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس الاثنين مشروع تصنيع وتجميع طائرات "أنتونوف في واحة تقنية الطائف، الذي يهدف لدعم الأمن الوطني وتوطين تقنية وصناعة الطيران في المملكة.

وسيتم تصنيع طائرات النقل الخفيف "AN-132" في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية سيبدأ تصنيع طائرات النقل المتوسط والثقيل مع إنشاء مراكز للمساندة والصيانة، كما سيتم استكمال تجهيزات خطوط الإنتاج بمصنع الطائرات بواحة التقنية بالطائف خلال عام 2021.

وسيبدأ إنتاج الطائرة أنتونوف "AN - 132" بتصنيع 35% من مكونات الطائرة في السعودية حتى الوصول إلى 100% مستقبلا.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي