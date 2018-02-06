حريق ضخم في مبنى لوزارة الطاقة الإيرانية والإطفاء يعجز عن إخماده

فشل رجال الإطفاء في إخماد حريق اندلع أمس الاثنين في الطابق الرابع تحت الأرض من مبنى تابع لوزارة الطاقة الإيرانية يقع وسط العاصمة طهران.

وأفاد مراسل "RT" في إيران عمر هواش اليوم الثلاثاء بأن عشرات رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إخماد الحريق في المبنى المكون من 8 طوابق، لافتا إلى أن الطابق الذي اندلعت فيه النار عبارة عن أرشيف للأوراق والوثائق التابعة لوزارة الطاقة الإيرانية.

واللافت في الحريق أن الشركة التي بنت هذا المبنى منذ 42 عاما هي نفسها التي شيدت برج "بلاسكو"، الذي انهار قبل نحو عام جراء حريق أدى إلى مقتل 25 شخصا غالبيتهم من رجال الإطفاء.

المصدر: RT