الاتحاد الأوروبي يطلب من ماي "الاختيار" بشأن "بريكست"

دعا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، ميشال بارنييه، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى "القيام بخيار" إزاء مرحلة ما بعد "بريكست".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بارنييه قوله، عقب لقائه ماي والوزير البريطاني المكلف ببريكست، ديفيد ديفيس: "حان الوقت للاختيار.. نحن بحاجة إلى الوضوح بشأن المقترحات البريطانية المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله هو أن الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي حتما إلى إقامة حواجز على تجارة السلع والخدمات".

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من جهته، أعاد الوزير البريطاني، التأكيد أن حكومته تعتزم الخروج من "الاتفاق الجمركي" لتكون لديها حرية توقيع اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم، لكنه أعرب عن الأمل في الحفاظ على علاقة تجارية "سهلة قدر الإمكان" بعد بريكست.

وصرح متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، بأن لندن لا ترغب البقاء في الاتحاد الجمركي، وقال: "ليس ضمن سياسة البلاد أن نبقى في الاتحاد الجمركي أو أي اتحاد من هذا القبيل لأن كلا الاقتراحين معناهما شراكة جمركية جديدة أو إجراءات جمركية مخففة".

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم