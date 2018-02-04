إيران بصدد تصدير 3 ملايين برميل من النفط شهريا لروسيا

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه دخول عقد تصدير 3 ملايين برميل من النفط شهريا من بلاده إلى روسيا حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن القيمة المادية للعقد حسبت باليورو.

ونقلت وكالة "شانا" الإيرانية عن زنغنه قوله اليوم الأحد: "عقد تصدير النفط لروسيا بحجم 3 ملايين برميل شهريا دخل حيز التنفيذ وتحاسبت إيران وروسيا باليورو.. بيع النفط الإيراني مقابل السلاح هو كلام غير منطقي وزائف نحن لا نقوم بهذه الأفعال أبدا".

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وأعلنت وزارة النفط الإيرانية في أغسطس الماضي عن عقد صفقة لتصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني الخام إلى روسيا.

وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق، أن موسكو ستبدأ قريبا باستيراد النفط الإيراني عن طريق شركة "بروم سيريو إيمبورت"، وفق بند "النفط مقابل البضائع" في عقد مبرم بين الطرفين عام 2014، عندما كانت العقوبات الغربية لا تزال سارية المفعول ضد إيران، وذلك لتجنب التعامل بالدولار، بحيث تقايض موسكو النفط من طهران مقابل سلع روسية.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا