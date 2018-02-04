"سبيربنك" الروسي يستعد لتداول العملات الرقمية

يستعد أكبر مصرف في روسيا "سبيربنك" لتقديم عمليات بنكية للعملاء بالعملات المشفرة خارج البلاد.

وصرح مدير "سبيربنك" الروسي، غيرمان غريف، أن فرع المصرف في سويسرا يعتزم بدء التداول بالعملات المشفرة.

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وقال غريف خلال مقابلة مع تلفزيون "أن تي في" الروسي: "نحن نعمل مع سلطة قضائية تسمح بالتداول بالعملات المشفرة، كما في سويسرا، وحاليا يعمل فرعنا هناك بفعالية لخلق الظروف المناسبة لاستغلال هذه الفرصة من أجل أولئك العملاء الذين هم على بينة كاملة بشأن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة، لن نقدم هذه الخدمة إلى مستثمر ليس أهلا لها".

وتنوعت العملات المشفرة في العالم إلا أن أشهرها "بيتكوين" التي وصلت إلى مستويات قياسية عند 20 ألف دولار في ديسمبر لتعود وتنحدر إلى نحو 8 آلاف دولار.

المصدر: فيستي

ناديجدا أنيوتينا