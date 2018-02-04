بريطانيا مهددة بخسارة مكانتها كملاذ للأثرياء

رأى مفوض الرئيس الروسي للدفاع عن حقوق رجال الأعمال وزعيم حزب "النمّو"، الروسي بوريس تيتوف، أن بريطانيا ستخسر مكانتها كملاذ آمن للمستثمرين الأثرياء.

وقال تيتوف، أمس السبت : إن "خسارة لندن لمكانتها محتملة إذا استمرت باتباع سياسة التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في شراء الأصول".

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن تيتوف تأكيده أن السلطات البريطانية تضيق الخناق على أصحاب الأصول وهو إشارة سيئة لنشوب حرب مع الأغنياء مما سيفقد لندن مكانتها كملاذ آمن لهم ولاستثماراتهم".

ووفقا لتيتوف، عاشت بريطانيا منذ عقود على ضرائب المواطنين وأثرياء لندن الذين يأتون على الأغلب من روسيا والدول العربية والصين.

وأكد أن معظم رجال الأعمال الروس المقيمين في بريطانيا أبدوا رغبتهم بالعودة إلى الوطن في حال زادت لندن من ضغطها عليهم وكيفية حصولهم على الأصول هناك.

وذكر وزير الداخلية المكلف بشؤون الأمن، بان والاس، مؤخرا أنه سيتعين على الأشخاص الذين يمتلكون أصولا تزيد عن 50 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار)، توضيح مصادر حصولهم على الأموال.

المصدر: تاس

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