تركيا توقع مع فلسطين اتفاقية بنحو 10 ملايين دولار
Reuters Muhammad Hamed
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وقّع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في تركيا اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم الحكومة الفلسطينية.
يأتي ذلك بعد قرار الكونغرس الأمريكي تقليص مساعدات "الأونروا" وهو ما استنكره المالكي مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بتأثر خدمات "الأونروا" التي يعتمد عليها 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
وأكد الوزيران على أهمية التعاون بين كل من وكالة فلسطين للتعاون الدولي "بيكا" والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وعلى أهمية تشجيع التواصل بين الوكالتين.
المصدر:وكالات
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