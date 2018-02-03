الاحتياطي الفدرالي يحذر من مخاطر على سوق الأسهم

حذرت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جانيت يلين، أمس الجمعة، في آخر يوم عمل لها في منصبها، من المخاطر التي يتعرض لها سوق الأسهم.

وخلال مقابلة متلفزة قالت يلين: " لا أريد أن أسمي ما نراه الآن في الأسواق العالمية بالفقاعة ولكنني أؤكد وجود زيادة في سوق الأسهم خلال تقييم عام بأكمله، وأعتقد أن المستثمرين بحاجة لتنويع الاستثمارات".

إقرأ المزيد

يأتي ذلك بعد أن هبط مؤشر "داو جونز" الأمريكي 650 نقطة مرة واحدة ليسجل أكبر انخفاض منذ عام ونصف العام وأدنى مستوى منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

بدورها ، أكدت مؤسسة بروكينغز في بيان أن يلين ستنضم إلى مركز الأبحاث ومقره واشنطن يوم الاثنين بعد انتهاء فترة رئاستها للبنك المركزي الأمريكي ليخلفها جيروم باول، عضو مجلس المحافظين بالاحتياطي الفدرالي .

وقادت يلين تحرك مجلس الاحتياطي للابتعاد عن أسعار الفائدة القريبة من الصفر التي تبناها المركزي الأمريكي للمساعدة في استعادة عافية الاقتصاد وتحفيز نمو الوظائف بعد ركود في الفترة من 2007 إلى 2009

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا