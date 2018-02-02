استئناف المفاوضات حول بريكسيت بين بروكسل ولندن الأسبوع القادم

أفادت رئاسة الحكومة البريطانية، بأن بلقاء سيجمع تيريزا ماي، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، يوم الاثنين القادم في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فسيتم استئناف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والبريطاني، بشأن العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست" في أجواء من التوتر المتزايد.

وكتبت رئاسة الحكومة في تغريدة على الحساب الرسمي لداونينغ ستريت، أن "ماي ستستقبل ميشال بارنييه في داونينغ ستريت الاثنين.. وسيبحث بارنييه والوزير البريطاني المكلف بملف بريكست، ديفيد ديفيس، المفاوضات المقبلة المتعلقة بفترة التطبيق والخطوات التالية في بناء شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

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وأعلنت المفوضية الأوروبية أيضا عن مفاوضات بين المسؤولين البريطانيين والأوروبيين في بروكسل تمتد من الثلاثاء إلى الجمعة، تتضمن "شرحا من المملكة المتحدة للعلاقة المستقبلية".

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم