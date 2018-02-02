شركة روسية تشارك في إعادة تأهيل 4 محطات طاقة حرارية في سوريا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن شركة "تكنوبروم إكسبورت" الروسية قد تشارك في إعادة بناء 4 محطات كهروحرارية في سوريا في إطار تنفيذ خارطة الطريق لإعادة إعمار منشآت الطاقة في البلاد.

وصرح أليكسي تكسلر، النائب الأول لوزير الطاقة الروسي للصحفيين، اليوم الجمعة قائلا: "تيكنوبروم إكسبورت الروسية التابعة لشركة روستيخ يمكن أن تشارك في إعادة تأهيل أربع محطات حرارية في سوريا كجزء من خارطة طريق استعادة منشآت الطاقة السورية".

وفي وقت سابق، وقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السوري محمد خربوطلي "خارطة طريق" للتعاون في مجال الطاقة، من أجل تأهيل مرافقها في البلاد إضافة إلى بناء محطة أخرى جديدة وستكون الوثيقة صالحة خلال عام 2018، وكذلك في السنوات اللاحقة.

بدوره، أكد ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، سابقا، أن سوريا تعتزم التعاون في قطاع الطاقة حصرا مع روسيا.

المصدر: تاس

ناديجدا أنيوتينا