روسيا تخفض إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، عن تخفيض إنتاج النفط في البلاد خلال يناير، التزاما منها باتفاق "أوبك" لتقليص إنتاج الخام.

وقال الوزير للصحفيين: "روسيا تنفذ بالكامل الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بتخفيض حجم استخراج النفط في إطار الاتفاق المبرم بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها، وذلك بنحو 301.2 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي".

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واتفقت منظمة "أوبك" ودول من خارجها، في 30 نوفمبر 2016 ، على خفض حجم استخراج النفط لتلزم الدول المنتجة من داخلها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ حصة المنتجين المستقلين من التخفيض 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل حصة روسيا.

وتم تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018.

المصدر: نوفوستي

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