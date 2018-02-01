الأردن .. الحكومة تعفي البيض وزيت الزيتون والدجاج المجمد من الضريبة

قررت الحكومة الأردنية في اجتماعها اليوم، إعفاء بيض المائدة وزيت الزيتون والدجاج المجمد من الزيادة التي طرأت على ضريبة المبيعات مؤخرا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ووفقا لـ "بترا"، فقد جاءت هذه الإجراءات استجابة لتوصيات مجلس النواب وحرصا من الحكومة على عدم ارتفاع أسعار هذه السلع الأساسية في السوق المحلية.

كما أشارت الوكالة الأردنية للأنباء إلى أن القرار نشر في الجريدة الرسمية وسيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الجمعة وبالتالي لن تتأثر هذه السلع بقرار رفع الضريبة العامة على المبيعات وبالتالي استقرار أسعارها.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية