زيادة كبيرة في الصادرات الروسية لأوكرانيا

رفعت أوكرانيا من حجم صادراتها الروسية خلال 2017، بنسبة 40% حسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء البنك المركزي الأوكراني.

وجاء في تقرير البنك أن "أكثر المنتجات المستوردة من روسيا إلى أوكرانيا هي المنتجات النفطية، والأسمدة، والفحم بنسبة 40%، كما زادت وارداتنا خلال 2017 من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23% معظمها من الغاز الطبيعي ومنتجات الهندسة الميكانيكية".

إقرأ المزيد

ووفقا للبنك، فقد ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 21% لتبلغ قيمتها نحو 49 مليار دولار، بسبب زيادة الواردات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وأضاف تقرير البنك أن "السوق المحلية عجزت عن تحقيق الاكتفاء من الفحم، بسبب الخلاف بين كييف ودونباس ما أدى إلى نمو حجم واردات أوكرانيا من الغاز الطبيعي".

المصدر: تاس

ناديجدا أنيوتينا