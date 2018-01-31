تونس تسعى لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة

كشف سمير عزي، مدير مركز النهوض بالصادرات بالنيابة في تونس، أن بلاده تستهدف رفع صادراتها نحو السوق الأمريكية بنسبة 40 % من إجمالي قيمة الصادرات بحلول 2020.

وقال عزّي في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء: "تونس تريد تدعيم وجودها في السوق الأمريكية في قطاعات الصناعات الغذائية، والتكنولوجيات الحديثة، والصناعات التقليدية".

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وتصدّر تونس نحو السوق الأمريكية سلعا بقيمة 800 مليون دينار (330 مليون دولار)، وتستورد بقيمة 1.7 مليار دينار سنويا (700 مليون دولار).

وتطمح البلاد لرفع قيمة الصادرات إلى حدود 465 مليون دولار بحلول 2020.

وستطلق تونس برنامجا، يهدف إلى اختيار 45 شركة صغرى ومتوسطة تونسية ناشطة للنفاذ إلى السوق الأمريكية.

وبحسب البرنامج، فإن المركز سيتابع أداء الشركات مدة 18 شهرا، ويوفر لها المعلومات المطلوبة ويساعدها على اختيار نوعية الصادرات وجودتها، إذ ستتولى وزارة الخارجية الأمريكية تمويل برنامج بقيمة 200 مليون دولار.

المصدر: الأناضول

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