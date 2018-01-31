قريبا..قرار سعودي بشأن تداول العملات الرقمية

ذكر موقع Buisness Insider البريطاني، أمس الثلاثاء، أن السعودية تراقب عن كثب التداول بالعملات المشفرة بالرغم من السماح بها في أسواقها المالية.

وقال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، في مقابلة مع Buisness" Insider": " من غير المرجح فرض حظر على تداول العملات المشفرة على عكس معظم الأسواق الأخرى، لأن الهيئات التنظيمية والمسؤولين في بلادنا يولونا اهتماما بالغا بها، أعتقد أننا سنخرج بقرار قريبا".

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وحول التريث باتخاذ خطوات عملية في هذا المجال أكد القويز أن الترقب هام للغاية كون هذا المجال مازال حديث عهد " وعلى المرء أن يدرس جيدا أي مجال جديد في طور التطور قبل اتخاذ قفزات مجازفة".

وبخصوص عمل الشركات المالية والهيئات التنظيمية في السعودية ذكر أنها "بدأت تصدر رخصة مؤقتة لتدخل مرحلة اختبار لأفكارها تعرف بالمرحلة التجريبية بعدها يتم الاتفاق على وضع لوائح تنظيمية أو إيجاد أخرى جديدة".

وكان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبد الله المطلق، حذر من التعامل بالعملة الافتراضية المشفرة "البتكوين"، نتيجة لمخاطرها الكبيرة جدا.

المصدر: Buisness Insider

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