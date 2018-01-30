النائب العام السعودي: قيمة التسويات مع المحتجزين تجاوزت 100 مليار دولار

أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصا ما زالوا موقوفين بتهمة الفساد، كاشفا بأن التسويات بلغت 100 مليار دولار.

وأكد أن السبب في إبقائهم موقوفين هو رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا للقانون.

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وأوضح أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول ( عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية وغير ذلك).

وكان مسؤول سعودي أعلن أن سلطات المملكة أطلقت سراح جميع الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض والبالغ عددهم381 ضمن حملة محاربة الفساد.

وأخلت في الأسبوع المنصرم سبيل عدد من المحتجزين البارزين، بمن فيهم الأمير الوليد بن طلال، أحد أكبر رجال الأعمال في المملكة، ورئيس المجلس الإداري لشبكة قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم.

المصدر: وكالات

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