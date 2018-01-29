دبي تطلق أضخم مشروع لمعالجة النفايات في العالم

أطلق حسين ناصر المدير العام لبلدية دبي، مشروع أكبر محطة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة في العالم.

ويعد المشروع الأول من نوعه في العالم من حيث القدرة الاستيعابية في معالجة النفايات والتي سيتم تشييدها وتنفيذها على دفعة واحدة ومن خلال دراسة التقنيات العالمية والبدائل المتوفرة، وصاحبة الريادة في هذا المجال تم اختيار ائتلاف هيتاشي اليابانية مع انوفا السويسرية وبالشراكة مع بيسيكس البلجيكية العالمية لتنفيذ هذا المشروع الفريد.

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وتشيد المحطة في منطقة ورسان وتعمل بكفاءة تحول حراري تزيد عن 28% وتعد من أعلى النسب العالمية في هذا المجال وسيتم الانتهاء من الأعمال الهندسية والتشييد في مطلع عام 2020 .

ومن خلال معالجة 1.8 مليون طن من النفايات الصلبة سنويا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 185 ميغاواط من الكهرباء من توفير الطاقة لـ120 ألف منزل، وحوالي 2٪ من استهلاك الكهرباء السنوي في دبي.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا